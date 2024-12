Torta negra venezolana

La Torta Negra venezolana, tiene sus origenes en la Selva Negra alemana, adaptada en Venezuela por los colonos de la Colonia Tovar en 1843, haciéndose caraqueña entre los años 50’s o 60’s cuando el asentamiento reaparece a la luz pública y pasa a ser, en cierta forma, un sitio turístico. La Torta Negra se ha hecho una tradición en Venezuela como postre infaltable en las navidades.

INGREDIENTES PARA LA MACERACIÓN BÁSICA

¼ de taza de almendras peladas y picaditas, unos 30 gramos;

¼ de taza de avellanas peladas y picaditas, unos 30 gramos;

¼ taza de nueces picaditas, unos 30 gramos;

¼ de taza de cáscara de naranja confitada (abrillantada), picadita, unos 30 gramos;

¼ de taza de cáscara de cidra confitada (abrillantada), picadita, unos 30 gramos;

½ taza de ciruelas pasas sin semillas, picaditas, unos 50 gramos;

2 cucharadas de café instantáneo disuelto en 1 cucharada de agua caliente,

2 cucharadas de vainilla,

¼ cucharadita de clavo de especie, molido;

¼ cucharadita de canela molida;

¼ de cucharadita de nuez moscada rallada;

¼ de cucharadita de jengibre fresco rallado ó 1/8 de cucharadita si es en polvo.

½ cucharadita de ralladura de naranja,

½ cucharadita de ralladura de limón,

1 taza de ron o de cognac;

½ tazas de vino tinto dulce,

¼ taza de melaza de papelón negro,

OTROS INGREDIENTES PARA LA TORTA

500 gramos, (2 tazas), de la maceración preparada previamente;

175 gramos (1½ barras) de mantequilla con sal,

75 grs. de chocolate de taza,

1/4 cucharadita de sal;

1 2/3 taza de azúcar, unos 150 gramos;

5 huevos;

3 tazas de harina, unos 500 gramos;

1 cucharadita de polvo de hornear.

PREPARACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA MACERACIÓN

Vierta todos los ingredientes dentro de un envase de vidrio que pueda tapar, mínimo con 2 meses de anticipación. Revuelva de vez en cuando y agregue ron y vino si se seca la mezcla.

PREPARACIÓN DE LA TORTA

Unas 3 horas antes de comenzar la preparación de la torta, se saca la maceración de la nevera y se deja aparte para que adquiera la temperatura ambiente.

Se precalienta el horno a 375 grados.

Se enmantequilla y enharina un molde anular de unos 25 centímetros de diámetro exterior y unos 8 centímetros de profundidad, o un molde rectangular de unos 22 x 12 x 8 centímetros.

Derretir el chocolate en baño de maría y dejar enfriar un poco. En el recipiente de una batidora eléctrica se ponen la mantequilla y la sal y se bate hasta tener consistencia de crema. Siempre batiendo se agrega el azúcar y se continúa batiendo unos 5 minutos. Se agregan los huevos, uno a uno, y al final el chocolate y se bate unos 5 minutos más. Por último, sin batir, con movimiento envolvente, se agregan alternadamente, por partes, la harina cernida con el polvo de hornear y la maceración de frutas, terminando con la harina. Se mezcla bien y se vierte en el molde.

Se mete el molde en el horno y se hornea por 50 minutos o hasta que al introducirle una aguja, ésta salga seca. Puede ser necesario cubrir el molde al final, para que la torta no se dore demasiado por encima.

Se saca el molde del horno, se deja reposar unos minutos y todavía caliente se saca la torta del molde.

Después de hacer la torta y hasta el día que se coma, se le rocía por encima vino ó ron para que su masa se mantenga suave y olorosa.

