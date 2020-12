Panquecas de Auyama . La auyama es un vegetal aparte de sano es muy versátil, y además es sumamente deliciosa y le encanta a grandes y chicos.

En sopa, puré, torta, tortillas, dips, ensaladas y hasta panquecas la auyama es uno de los ingredientes que siempre está presente, en especial porque cada preparación en la que se le da uso a este rico vegetal aporta un toque dulce y fascinante.

Ingredientes:

• 2 tazas de auyama cocida.

• 2 huevos.

• 2 cucharadas de leche en polvo.

• ¾ taza de harina de trigo.

• 1 pizca de canela molida.

• 1 cucharada de azúcar, papelón o sirope de maple.

• Queso blanco para la mezcla y opcional para gratinar.

• Aceite suficiente para freír.

Preparación:

1. Lava y pela bien la auyama.

2. Cocina con poca agua hasta que ablande, escurre y deje enfriar.

3. Licúe la auyama con el resto de ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y espesa. También lo puedes procesar como puré y en un bol ir agregando los ingredientes, en especial si te gustan los tropezones dentro de la tortica de auyama.

4. Agrega queso rallado para un toque especial.

5. Pon un sartén con suficiente aceite para freír a fuego medio bajo.

6. Con el aceite caliente, con una cuchara pon cada tortica a freír agrega hasta que estén doradas por ambos lados.

7. Si quieres agregar más queso para gratinar déjalas enfriar un poco, ponlas en una bandeja, coloca queso blanco por encima y mételas al horno hasta gratinar.

