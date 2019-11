Torticas de arroz

Para no desperdiciar la comida del día anterior, podemos usar el arroz que sobró para estas torticas deliciosas y además muy nutritivas.

Ingredientes (4 personas)

1 taza de arroz previamente cocido (preferiblemente del día anterior)

3 huevos

1 taza de harina de trigo

6 cucharadas de leche en polvo

1 taza de agua

1 cucharadita de vainilla (si gusta)

Sal al gusto

Queso y jamón al gusto

Aceite

Vegetales (opcional)

40 minutos

Preparación

En una licuadora, mezclar los huevos, la leche, el agua, la vainilla, la sal y, poco a poco, el arroz y la harina de trigo, hasta que quede homogénea la masa. Precalentar el budare y colocar la mezcla cuando esté bien caliente, hasta que este cocida por ambos lados. En un caldero con el aceite ya caliente, freír las torticas del budare. Servir tibias o frías, con queso y/o jamón al gusto.

Receta de Estampas

