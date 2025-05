Tottenham Hotspur, El Espíritu de Hotspur: Historia y Nueva Era

El Tottenham Hotspur Football Club, fundado en 1882, posee una historia rica y vibrante en el corazón del norte de Londres. Originalmente conocido como Hotspur FC, el club adoptó su nombre actual al año siguiente. Con una tradición de fútbol ofensivo y un estilo distintivo, los «Spurs» han cautivado a generaciones de aficionados. A pesar de una sequía de títulos en las últimas décadas, el club ha mantenido una presencia constante en la élite del fútbol inglés y busca con ambición un nuevo período de éxitos en su moderno estadio.

Entrenador Actual del Tottenham Hotspur

El entrenador actual del Tottenham Hotspur es el australiano Ange Postecoglou. Designado en junio de 2023, Postecoglou llegó al Tottenham con una reputación de implementar un fútbol de ataque audaz y emocionante. Su filosofía y su enfoque en desarrollar un equipo unido han generado optimismo entre los aficionados y han marcado el inicio de una nueva era en el club.

Capitán y Equipo Actual es Son Heung-min

El capitán actual del Tottenham Hotspur es el delantero surcoreano Son Heung-min. Un jugador de clase mundial conocido por su velocidad, habilidad y capacidad goleadora, Son asumió la capitanía tras la partida de Hugo Lloris y personifica la calidad y el liderazgo del equipo.

El equipo actual del Tottenham Hotspur para la temporada 2025-2026, bajo la dirección de Ange Postecoglou, presenta una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos que buscan consolidar al equipo entre los contendientes de la Premier League:

Porteros: Guglielmo Vicario, Fraser Forster

Defensas: Cristian Romero, Micky van de Ven, Pedro Porro, Destiny Udogie, Ben Davies, Emerson Royal, Ashley Phillips

Centrocampistas: James Maddison, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Pierre-Emile Højbjerg, Oliver Skipp

Delanteros: Son Heung-min, Harry Kane, Dejan Kulusevski, Richarlison, Brennan Johnson, Manor Solomon

Estadio de Tottenham Hotspur

El hogar del Tottenham Hotspur es el impresionante Tottenham Hotspur Stadium, inaugurado en 2019. Construido en el sitio de su antiguo White Hart Lane, este moderno recinto con capacidad para más de 62,000 espectadores es uno de los estadios más avanzados del mundo. Con instalaciones de vanguardia y una atmósfera electrizante, el Tottenham Hotspur Stadium es el escenario donde los Spurs buscan escribir un nuevo capítulo de éxitos.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas

El Tottenham Hotspur cuenta con una historia de títulos importantes, aunque sus éxitos más recientes se remontan a algunas décadas:

Títulos Nacionales:

Campeonatos de Liga (2): 1950–51, 1960–61

1950–51, 1960–61 FA Cup (8): 1900– 01, 1920–21, 1960–61, 1961–62, 1966–67, 1980–81, 1981–82, 1990–91

1900– League Cup (4): 1970–71, 1972–73, 1998–99, 2007–08

FA Charity Shield (7): 1921, 1951, 1961, 1962, 1967 (compartido), 1981 (compartido), 1991 (compartido)

1921, 1951, 1961, 1962, 1967 (compartido), 1981 (compartido), 1991 (compartido) Football League Second Division (2): 1919–20, 1949–50

Títulos Europeos:

UEFA Cup Winners’ Cup (1): 1962–63

1962–63 UEFA Cup (2): 1971–72, 1983–84

Clasificaciones Europeas Recientes:

El Tottenham ha sido un participante habitual en la UEFA Champions League en la última década, llegando a la final en la temporada 2018-2019.

Bajo la dirección de Ange Postecoglou y con Son Heung-min como capitán, el Tottenham Hotspur busca construir un futuro exitoso en su impresionante nuevo estadio. Con una tradición de fútbol emocionante y una afición apasionada, los Spurs aspiran a romper su sequía de títulos y alcanzar nuevas alturas en el competitivo mundo del fútbol inglés.

