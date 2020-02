La Organización Tramas estuvo presente en tan magnífico evento los días 21, 22 y 23 de Enero, presentando su novedoso portafolio textil, exponiendo al mundo la variedad y calidad que sus productos caracterizan. La ciudad de Medellín fue escenario del evento más importante de la industria textil como lo es Colombiatex de las Américas.

Una organización que sigue apostando en nuestro país, su espacio fue visitado masivamente por confeccionistas nacionales e internacionales, plataforma que ayudo a establecer muchos proyectos a ser desarrollados en nuestro territorio.

En la actualidad, Tramas se especializa en ser el aliado de los confeccionistas y de las grandes marcas, siendo el mayor distribuidor de telas del país. Cuenta con cinco Puntos Comerciales a nivel nacional en las ciudades Caracas, Valencia, Maracaibo, San Antonio y Puerto Ordaz, atendidos por Asesores y Ejecutivos especialistas en su área.

Para mayor información, pueden visitar su página web www.tramas.com.ve o encontrarlos en las Redes como @Tramasvzla

TRAMAS estuvo representando a Venezuela en Colombiatex de las Américas 2020 was last modified: by

En : Notas de Prensa