Trámite en el INTT: Autorización para la circulación de Vehículo Sobre Vehículo

Esta autorización permite trasladar un vehículo (sin sobrepasar las dimensiones del vehículo que efectúa el traslado; ejemplo: moto, camioneta, camión, automóvil) de un lugar a otro sobre otro vehículo (necesariamente de uso carga) dentro del territorio nacional.

Recaudos y Requisitos:

Planilla de Solicitud de Autorización para la circulación de Transporte Terrestre de Carga. Fotocopia simple de Formato de Flota Vehicular vigente. Relación por placa de vehículos de la operadora destinados a ejercer la actividad, con fotocopia de(l) (los) Certificado(s) de Registro de Vehículo(s) y póliza de Seguro de Responsabilidad Civil (vigente) de cada unidad. El costo se consulta directamente en la Oficina receptora efectuando el pago a través de punto de venta o depósito bancario.

Nota: Todos los requisitos deben ser consignados en un sobre manila y digitalizado.

ESTOS TRÁMITES DEBEN SER REALIZADOS EN EL INTT Y/O SU SITIO WEB

