Descripción: Carta que certi­fica los datos de las Licencia para Conducir registradas ante el INTT. Generalmente se utiliza para la homologación de licencias en el exterior.

Pasos para realizar la solicitud:

Debe estar registrado en el Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica (http://legalizacionve.mppre.gob.ve) Ingrese al sistema de Planilla Única de Trámite. Debe aceptar que usted ha leído y entendido la información suministrada para realizar el proceso. El sistema validará sus datos de registro en el sistema de Legalización y Apostilla Electrónica de MPPRE. Seleccione el grado de la licencia que desea certificar y País destino. Cancele por los medios autorizados de su preferencia (Pago en Línea o Pago en Petros). Consulte el estatus de su solicitud en la opción Consultar/Estatus Carta Consular. Una vez culminado el proceso Ud. recibirá en menos de diez(10) días un correo electrónico con el documento solicitado de parte del Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica (notificaciones.cancilleria@mppre.gob.ve) con su documento debidamente apostillado. Nota: Tras el Convenio de la Haya, 116 países han convenido en simplificar el proceso de legalización a través de un certificado denominado Apostilla. Por lo tanto, la apostilla le otorga a un documento validez ante cualquiera de los 116 países firmantes del Convenio de la Haya. Para los países restante es necesario legalizar el documento en un proceso que varía según el país de destino.

Trámite en el INTT: Certificación de Datos para Efectos Consulares con Apostilla Electrónica was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí