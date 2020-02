Tren de alta velocidad se descarrila cerca de Milán, al menos dos fallecidos

Dos helicópteros, centenares de bomberos, policías, ambulancias y equipos de rescate acudieron al lugar rápidamente para rescatar a las víctimas.

Dos maquinistas murieron y unas 30 personas resultaron heridas al descarrilar este jueves 6 de febrero un tren de alta velocidad que realizaba el trayecto entre Milán (norte) y Salerno (sur) a la altura de la ciudad de Lodi, en el norte de Italia, anunciaron los bomberos y fuentes gubernamentales.

El accidente se produjo a primera hora de la mañana, en una zona rural a unos 50 km de Milán, la capital económica de Italia. Las dos personas fallecidas son los maquinistas del tren de alta velocidad, según el delegado del gobierno en Lodi, Marcello Cardona.

Dos helicópteros, centenares de bomberos, policías, ambulancias y equipos de rescate acudieron al lugar rápidamente para rescatar a las víctimas.

El tren transportaba unas 30 personas y prácticamente todas fueron hospitalizadas, aunque la mayoría sufrió heridas muy leves. En este momento y según Cardona, no se teme por la vida de ninguno de los heridos.

“Podría haber sido algo mucho más grave”, dijo el responsable.

Al parecer, la locomotora del tren descarriló y chocó contra un vagón de mercancías en una vía paralela y después se empotró en un edificio de los servicios ferroviarios situado a unas decenas de metros.

Las primeras imágenes del accidente muestran a la locomotora separada del resto del tren y destrozada tras el choque con el edificio, el primer vagón volcado y el resto, intactos.

Pasajeros “sacudidos”

