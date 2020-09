Tres ciudadanos fueron detenidos por funcionarios de la GNB por diferentes delitos

Dando cumplimiento a las instrucciones emanadas por el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, M/G Fabio Zavarse, funcionarios pertenecientes a la Zona N°35 del estado Apure, lograron la detención de 3 ciudadanos, en las últimas 24 horas de patrullaje ciudadano.

El Comandante de la Zona GNB°35, G/B Wilmer Octavio Herrera Manrique, informó que efectivos adscritos al Punto de Atención al Ciudadano Las Cotuas, aprehendieron en el sector Santa Elisa del municipio Biruaca, a Olide Mercade Estrada Pérez, de 53 años, por los delitos de hurto y porte ilícito de arma de fuego.

En el procedimiento fue incautada una escopeta calibre 12 mm., sin marca ni seriales visibles.

En otro procedimiento, llevado a cabo en la población de El Amparo, fue capturado Jonathan Cristian Sánchez Bastida, de 39 años, al encontrarle en su poder 4 gramos de presunta marihuana, afirmó el G/B Herrera Manrique.

De igual forma, efectivos desplegados en el sector Centro de la parroquia Elorza, detuvieron a Héctor Enrique Rondón Santos, de 30 años, solicitado por el delito de posesión de droga.

