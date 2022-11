Tres juegos remasterizados que triunfan en la actualidad

Títulos de juegos clásicos como el Age of Empires II han sido mejorados y actualizados con las nuevas tecnologías para sacarle todo su jugo desde las nuevas plataformas y dispositivos.

Siempre quedarán en nuestras mentes aquellos juegos míticos que por una razón u otra triunfaron hasta niveles insospechados incluso por sus fabricantes. Aquí tenemos desde juegos de la antigüedad que siguen siendo muy demandados por la sociedad hasta algunos electrónicos que ya hace tiempo de su éxito.

Lo bueno es que algunos de estos mejores títulos han conseguido revivir gracias a actualizaciones tecnológicas que les han dado un nuevo giro. Las remasterizaciones han llegado para sacar a relucir juegos típicos, clásicos o de mucho tirón en ciertas generaciones.

Age of Empires II, el mejor

En 1999 Ensemble Studios junto con Microsoft Games Studios sacaron la segunda entrega de una saga que había tenido gran acogida en su primera edición: Age of Empires. En ese momento llegó un juego de ordenador, que más tarde se expandiría a Play Station, y que tuvo millones de ventas en pocos años.

Sin embargo, quizás su punto más destacable fue la manera en la que se quedó en la mente de muchos gamers. De ahí que haya sido siempre uno de los títulos más vendidos en la plataforma de descargas Steam.

En el 2021 llegó la remasterización de este gran juego con el Age of Empires: Definitive Edition, de la cual han ido saliendo nuevas actualizaciones, que han devuelto este mítico juego de ordenador a primera línea.

Una adaptación histórica con streaming

Sin duda, una de las grandes remasterizaciones de la actualidad la encontramos en los casinos en línea, concretamente con la ruleta online. Este mítico juego, que data del siglo XVII y que siempre ha tenido un tirón especial en las salas de apuestas, ahora está disponible en formato digital y en streaming en los mejores casinos por internet.

La industria del juego ha permitido crear mesas online con crupieres de verdad que tiran la bola y dirigen las ruletas, para que sus usuarios disfruten de una experiencia cada vez más realista y conseguida, como si estuvieran en los mejores casinos del mundo, pero viendo todo e interactuando desde su pantalla del móvil.

El Pokémon GO, el otro gran ejemplo

Si hablamos de juegos que marcaron un hito en la historia, tenemos que hacerlo de la saga de Pokémon. Su lanzamiento en 1996 en Japón desató una locura mundial que trascendería hasta lugares insospechados.

Después fueron llegando muchos títulos nuevos de una saga que tuvo su culmen con la aplicación que el planeta entero esperaba con más entusiasmo: Pokémon GO. Con esta entrega, del año 2016, el videojuego japonés llegaba a los teléfonos de todo el mundo, utilizando los avances que hasta entonces no había podido incluir: capturas de pokémon a través de la cámara, peleas de gimnasios, “pokeparadas” en lugares conocidos o peleas entre entrenadores Pokémon. Una remasterización de sus juegos iniciales bestial, muy esperada y secundada con un apoyo que rozó la locura de la gente en algunos casos.

En definitiva, las remasterizaciones de estos tres juegos han permitido poder revivir tres clásicos de juegos, con las tecnologías más novedosas y actualizadas para seguir disfrutando de todos ellos durante un tiempo más.