Trucos para preparar el mejor café todas las mañanas..

Nos encanta el café, no podemos estar sin el café, es muy recomendado para la salud si se toma con moderación, así que estos son los mejores tips para preparar el café perfecto todas las mañana

1.- Mantén limpia la cafetera

Parece obvio, pero lo cierto es que en el día a día podemos llegar a utilizarla muchas veces antes de darnos cuenta que es hora de darle una buena limpieza a la cafetera.

2.- Utiliza agua filtrada

Esto puede parecer una obviedad, pero ten en cuenta que si no te gusta el sabor del agua del grifo, tampoco te va a gustar el sabor del café preparado con que el agua del grifo. Opta por agua filtrada en su lugar.

3.- Consigue un molinillo de café decente

Para disfrutar de un café más sabroso, muele tus propios granos justo antes de prepararlo.

Los expertos en café te dirán que utilizar un molino de discos da los mejores resultados (son increíblemente lujosos); pero para una opción menos costosa, un molinillo eléctrico de café servirá.

4.- Almacena el café correctamente

Granos de café: almacena los granos de café que vas a utilizar en la semana en un recipiente hermético en la mesada o a mano en la alacena, ya que sabes que los vas a utilizar en el corto plazo. El resto de los granos guárdalos en el congelador hasta que los necesites.

Café molido: siempre almacena el café molido en un recipiente hermético en la alacena. Ten en cuenta que el café molido dura sólo unas dos semanas, por lo que aprovéchalo bien.

5.- Espuma tu propia leche

Todo lo que necesitas es un horno de microondas para obtener una leche espumosa digna de una cafetería que puedes utilizar en una taza regular de café o en un aterciopelado capuchino.

