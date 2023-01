Los mejores Trucos y consejos para ayudar a dejar de fumar para siempre

No se trata de fórmulas mágicas porque no las hay, pero si de cambiar un poco los hábitos, o algunas pequeñas cosas a tener en cuenta que pueden hacer más fácil nuestro camino para dejar definitivamente nuestra adición al tabaco.

Es aconsejable fijar una fecha con antelación para dejar de fumar. Días antes estaremos más motivados para lograr este “reto” que si decidimos hacerlo de la noche a la mañana.

Llegado ya el día elegido es bueno si realizamos algo de ejercicio. Dejar de fumar puede ir unido a salir a correr, andar algunos kilómetros, comenzar a practicar algún deporte, etc. Esto hará que nos sintamos más sanos y que nuestra autoestima crezca mucho.

Es bueno que elimines o modifiques aquellos hábitos que iban unido al cigarro. Por ejemplo fumar siempre con el café de después de comer. Si crees que te va a resultar duro no fumar elimina también el café y cámbialo por otra cosa.

Piensa mucho en las mejoras que vas a experimentar si dejas de fumar, mejora sanitaria, ahorro económico, la imagen que los demás tienen de ti, etc.

Es bueno comer pero en pocas cantidades y evitar las bebidas alcohólicas o excitantes, suelen impulsarnos más a fumar. Se pueden sustituir por piezas de fruta, zumos, alguna infusión.

En los momentos que sientas deseo de fumar intenta hacer algún ejercicio de relajación y de respiración sintiendo el aire en tus pulmones y céntrate en la sensación del aire puro entrando en tus pulmones, piensa en los beneficios. Después de unos días el deseo de fumar irá reduciéndose progresivamente.

Una buena forma de motivarse aún más para dejar de fumar es ir reservando el dinero que normalmente dedicabas al tabaco. No lo ahorres, resérvalo para hacerte un regalo a ti mismo, algo que siempre has querido tener y no has podido, un viaje, etc. Ver cómo va aumentando esa cantidad hasta tener suficiente para comprarte algo especial te motivará a continuar con tu labor.