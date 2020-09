Estas trufas de chocolate tienen un sabor y una presencia magnífica.

Ofréceselas a tus invitados en estas Fiestas, después de cenar y verás como quedan gratamente sorprendidos.

Ingredientes

200 gr. de chocolate de cobertura 70% cacao venezolano

50 gr. de mantequilla derretida

75 ml. de nata líquida para montar

un chorreoncito de coñac o Grand Marnier y cacao en polvo.

Preparación

Funde el chocolate de cobertura al baño María. Para ello, pon a fuego suave una olla con agua hasta la mitad. Sobre esta olla colocaremos un bol con el chocolate. Ir removiendo de vez en cuando.

Una vez tengas el chocolate bien fundido y fluido, agrégale la mantequilla derretida y la nata. Remueve cuidadosamente.

Por último, añadir el licor.

Cuando ya estén todos los ingredientes bien integrados, deja enfriar la mezcla resultantee introduce en el frigorífico durante al menos una hora.

Transcurrido el tiempo mencionado, y una vez se haya solidificado la mezcla de chocolate, forma pelotitas y pásalas por el cacao en polvo.

Trufas de Chocolate was last modified: by

En : Gastronomía