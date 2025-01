Trump toma posesión como el presidente 47° de los EE.UU. y comienza a firmar decretos

Trump toma posesión como el presidente 47° de los EE.UU. y comienza a firmas decretos.

La toma de posesión de Donald Trump como el 47º presidente de los Estados Unidos tuvo lugar el 20 de enero de 2025. Este evento marcó su regreso a la Casa Blanca tras haber ganado las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, donde derrotó a la demócrata Kamala Harris, quien era la vicepresidenta saliente .

Detalles de la Ceremonia

La ceremonia se llevó a cabo en un espacio cerrado debido a las temperaturas frías que se registraron en Washington D.C. durante ese día . Trump prestó juramento a las 11:47 AM, hora local. Se estima que alrededor de un millón de personas viajaron a la capital para presenciar este evento histórico .

Contexto Político

La toma de posesión de Trump se produjo en un ambiente político tenso, marcado por su reciente decisión de perdonar a 1,500 condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 .

Además, el nuevo presidente declaró una emergencia nacional en la frontera con México, designando a los cárteles como organizaciones terroristas.

Asistentes y Celebraciones

La ceremonia contó con la presencia de varios invitados destacados, aunque tradicionalmente no se requiere la asistencia de jefes de Estado extranjeros. La atmósfera fue festiva, con eventos y celebraciones que acompañaron la toma de posesión, reflejando el apoyo de sus seguidores y la polarización del electorado estadounidense.En resumen, la toma de posesión de Donald Trump no solo fue un evento ceremonial, sino también un reflejo de las divisiones y tensiones actuales en la política estadounidense.

Órdenes Ejecutivas Firmadas por Donald Trump Desde su Toma de Posesión

Desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero de 2025, ha firmado varias órdenes ejecutivas que reflejan sus prioridades políticas y su enfoque en temas clave. A continuación, se destacan algunas de las órdenes más significativas:

Renombramiento del Golfo de México: Una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por Trump fue para cambiar el nombre del Golfo de México a «Golfo de Estados Unidos». Esta medida busca que todos los mapas y documentos del gobierno federal reflejen este nuevo nombre, con el objetivo de honrar la soberanía estadounidense . Políticas de Inmigración: Trump ha reactivado varias de sus políticas de inmigración, incluyendo una orden para cerrar la frontera con México mediante el despliegue de fuerzas militares. También ha declarado a los cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que le otorga más autoridad para actuar en la frontera . Indultos a los Asaltantes del Capitolio: En un movimiento controvertido, Trump firmó una orden ejecutiva que otorga indultos a los individuos condenados por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre la justicia y la rendición de cuentas . Creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental: Trump también ha firmado una orden para establecer oficialmente un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, con el objetivo de mejorar la administración y reducir el gasto público .

Estas órdenes reflejan la agenda política de Trump y su enfoque en temas de soberanía, seguridad nacional y eficiencia gubernamental. A medida que avanza su segundo mandato, se espera que continúe implementando políticas que resalten su visión para el país.

Trump toma posesión como el presidente 47° de los EE.UU. y comienza a firmar decretos was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.