EEUU pasa a ser el tercer país con más infectados y Trump activa la Guardia Nacional California, Nueva York y Washington

EEUU pasa a ser el tercer país con más infectados y Trump activa la Guardia Nacional de EE.UU. en California, Nueva York y Washington.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado la activación de la Guardia Nacional en California, Nueva York y en Washington con el objetivo de combatir la propagación del coronavirus.

Los gobernadores estatales retendrán el mando de la Guardia Nacional, pero la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) cubrirá todos los costos de las misiones para responder al brote del coronavirus, ha detallado el mandatario en rueda de prensa.

«Estos estados se han visto los más afectados» por el covid-19, ha destacado el presidente estadounidense, en referencia a Washington, Nueva York y California.

Asimismo, Trump ha subrayado que varios suministros médicos adicionales serán enviados a esos estados en los próximos días, destacando que las tropas ayudarían a construir instalaciones médicas adicionales en sitios específicos en cada estado.

En : Última Hora