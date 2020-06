Con más 111mil muertos y casi 2 millones de infectados Trump afirma que EEUU ha “superado en gran medida” al covid-19, tal vez suene cómo absurdo, y es cierto, es absurdo, pero aquí solo estamos para informar lo que dice el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras su país además de atravesar la peor pandemia en un siglo está encendido por protestas anti raciales que muestran que la nación del norte que para muchos es el país ideal para vivir, mantiene desde su fundación un racismo institucionalizado cómo la misma Casa Blanca lo reconoció hace poco.

Según Donald Trump,

“Teníamos la mayor economía de la historia. Y esa fuerza nos permitió superar esta horrible pandemia, que ya hemos superado en gran medida, creo que nos está yendo bien”, indicó en una conferencia de prensa en la que celebró que el desempleo en mayo bajó a 13,3%, con respecto a abril, cuando la tasa alcanzó un 14,7%.

Trump defendió su gestión de la crisis Estados Unidos, que es el país del mundo con más casos fatales por el coronavirus con más de 108.000 muertos.

“Tomamos todas las decisiones correctas”, agregó en un mensaje en el que llamó a los gobernadores de los estados que todavía tienen medidas de confinamiento parcial a que levanten las restricciones.

Con más 111mil muertos y casi 2 millones de infectados Trump afirma que EEUU ha “superado en gran medida” al covid-19 was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos