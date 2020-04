TRUMP afirma: «Va a haber mucha muerte» por coronavirus las próximas semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este sábado en una rueda de prensa que en el país «va a haber mucha muerte» por el brote del nuevo coronavirus y que las próximas dos semanas serán las más duras.

Las autoridades planean desplegar miles de soldados y personal militar para ayudar a combatir la pandemia, mientras 1.000 militares ya han sido destinados a la ciudad de Nueva York.

Trump también ha detallado que la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Sociales han ordenado la producción de 180 millones de mascarillas.

En : Noticias de Estados Unidos