Antes de irse de la Casa Blanca, Trump aprueba un PseudoTPS que deja a los venezolanos que en verdad están sufriendo «Sin Opciones sobre la Mesa».

El peor escenario para los venezolanos que siguen en su país al respecto de la espera que han tenido sobre la promesa de Trump de «Todas las opciones están sobre la mesa», ha llegado y de una forma discriminatoria y absurda, veamos.

De acuerdo a la orden ejecutiva de «alivio migratorio para venezolanos en EEUU»:

Todo Venezolanos que se encuentre en EEUU para el 20 de Enero de 2021 y que no halla sido deportado anteriormente o sentenciado por algún delito, no puede ser deportado por al menos 18 meses, eso incluye a individuos que han mentido a inmigración a través de una «solicitud de asilo falsa o con alegados falsos», individuos señalados por el mismo gobierno de EEUU por cometer delitos y que este de bajo perfil ocultándose de las autoridades de ese país, ahora son protegidos por este pseudotps.

Los venezolanos beneficiados por esa orden ejecutiva podrán trabajar legalmente en EEUU.

Luego de los 18 meses no se sabe que sucederá con estos beneficiados.

Alivio para algunos , empeoramiento de situación para otros.

Esta orden ejecutiva va en contra del discurso demagogo de Trump, que anunció con bombos y platillos resolver el problema de Venezuela teniendo «todas las opciones sobre la mesa» a través del títere de Leopoldo López, Juan Guaidó, quién todavía no ha dicho que ha pasado con los cientos de millones y de dólares de ayuda humanitaria que supuestamente su gobierno entregó a Guaidó.

Mientras ese pequeño grupo, en comparación con la cantidad de habitantes de venezuela, se beneficia de esa orden ejecutiva, el grueso de los venezolanos son apaleados por más sanciones, que prohíben la venta del petroleo venezolano y la compra de gasolina por parte de Venezuela, lo que ha agravado la crisis en el país, eso aunado a la imposibilidad de poder contratar empresas que puedan resolver definitivamente el problema de los apagones en el país.

Se suponía que las cacareadas sanciones era solo aplicadas a individuos no a entes públicos ni a toda la población que sigue amaneciendo a diario en las estaciones de servicio esperando por algunos litros de combustible.

Venezolano se quedan «sin opciones sobre la mesa»,

Este último acto de Trump solo evidencia el fracaso de su política ante la situación en Venezuela, ya que nunca logró dar un paso adelante para resolver la difícil situación que vive a diario el venezolano, con apagones, inflación, desempleo, inseguridad, delincuencia, corrupción, etc..

Hoy , miles de venezolanos se benefician de esa orden ejecutiva de alivio migratorio solo para ellos, pero las familias de esas personas que aun están en Venezuela siguen sufriendo por la precariedad de la situación en el país, sin opciones sobre la mesa o luz al final del túnel.

Redacción NotiActual.

