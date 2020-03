Trump busca que la vacuna del Coronavirus que fabrican en Alemania sea solo para EEUU

De acuerdo con informaciones provenientes del país germano, el presidente de Estados Unidos esta buscando que la vacuna que se está desarrollando para el coronavirus sera solo para los Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, está intentado con elevados incentivos económicos garantizar para Estados Unidos el derecho exclusivo de una potencial vacuna contra el coronavirus en la que está trabajando un laboratorio alemán, informa este domingo «Welt am Sonntag«.

Según el dominical, se trata de la empresa CureVac, con sede en la ciudad de Tubinga (sur), que en colaboración con el Instituto Paul Ehrlich para Vacunas y Medicamentos Biomédicos, está trabajando en la fabricación de una posible vacuna.

El periódico, que se remite a informaciones procedentes de círculos próximos al Gobierno alemán, asegura que representantes del Ejecutivo germano están negociando ahora con CureVac para evitar que Trump se haga con los derechos exclusivos sobre una potencial vacuna.

Trump está haciendo todo lo posible para conseguir una vacuna para Estados Unidos, «pero precisamente sólo para Estados Unidos», cita el dominical a fuentes próximas al Ejecutivo alemán.

El Gobierno alemán «está muy interesado en que se desarrollen vacunas y principios activos contra el nuevo coronavirus también en Alemania y en Europa«, confirmó un portavoz del Ministerio de Sanidad a «Welt am Sonntag», y en este sentido señaló que el Ejecutivo mantiene intensivas conversaciones con la firma CureVac.

La propia empresa rechazó hacer declaraciones sobre este supuesta «indirecta, pero manifiesta, disputa comercial», según dice el periódico.

