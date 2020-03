Trump cerró temporalmente las fronteras de EEUU con Canadá..El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado el cierre temporal de la frontera con Canadá debido a la pandemia de coronavirus.

«Estaremos, de mutuo acuerdo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado«, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

En EE.UU. el número de infectados por coronavirus ha aumentado este miercoles a 6.510, según la Universidad Johns Hopkins. Los 50 estados del país cuentan ahora con al menos un caso detectado, siendo los más afectados por la epidemia Nueva York , Washington y California.

Mientras tanto, el covid-19 se ha cobrado la vida de al menos 114 personas en la nación norteamericana.

