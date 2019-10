Trump dice que Al Baghdadi «Murió como un perro, un cobarde», VIDEO

WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha confirmado la muerte del líder del grupo terrorista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Baghdadi, en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses llevada a cabo en Idlib, noroeste de Siria.

El presidente ha realizado la declaración desde la Casa Blanca después de que se reportara una redada contra un «objetivo del EI de alto valor», realizada tras la medianoche del sábado al domingo en la localidad de Barisha, fronteriza con Turquía.

«Ayer por la noche EE.UU. hizo justicia con el terrorista número uno en el mundo. Abu Bakr al Baghdadi está muerto«, aseveró Trump.

«Murió como un perro. Murió como un cobarde. El mundo es ahora un lugar mucho más seguro», declaró el inquilino de la Casa Blanca.

Trump detalló que «un gran número» de acompañantes y seguidores del líder del EI fueron abatidos junto a él en la operación, en la que otros terroristas decidieron rendirse. Añadió que ningún militar estadounidense perdió la vida durante el operativo.



Trump indica que observó la operación «como si estuviera mirando una película», y precisa que hubo momentos de mucha peligrosidad, especialmente a la hora de volar hacia el sitio de la misión.

«Hablamos con los rusos, les dijimos que íbamos a entrar», indicó Trump respecto al operativo en Siria, subrayando el carácter cordial del intercambio. «Ellos dijeron ‘gracias por decirnos’, ellos estuvieron muy bien», agregó.

Trump explicó que se necesitó tomar precauciones ante la «gran potencia de fuego» de los rusos en la zona. «Rusia nos trató de forma genial, ellos abrieron [el espacio aéreo], volamos sobre un área [de vuelo] rusa, Rusia estuvo genial», declaró Trump.

Con información de RT

