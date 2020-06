TRUMP: EEUU no volverá a cerrarse si se presenta una nueva oleada de covid-19

“No volveremos a cerrar el país, a paralizar. No tendremos que hacerlo”, dijo Trump en una entrevista con el canal de noticias Fox.

Los comentarios de Trump se producen después de que el asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijeran que Estados Unidos no podía volver a cerrar la economía.

El presidente Donald Trump aseguró el miércoles 17 de junio, en la noche, que Estados Unidos no se “volverá a paralizar” la economía pese a que varios estados han registrado un aumento en el número de nuevas infecciones de coronavirus.

En una conversación con los gobernadores, el vicepresidente Mike Pence los animó a repetir el argumento de la Administración de que el aumento de las pruebas diagnósticas explica el incremento de las cifras, según informó el New York Times

