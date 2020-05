Trump firma orden ejecutiva contra la censura en redes sociales, VIDEO

En un hito histórico, el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva contra la censura en redes sociales y anuncia leyes asociadas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que toma medidas contra la censura de las compañías de redes sociales. Asimismo, anunció que buscará la emisión de una ley adicional al respecto.

La disposición busca regular la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, con el fin de eliminar el amparo de responsabilidad legal si las compañías de redes sociales actúan para censurar o editar el contenido.

«Estamos aquí hoy para defender la libertad de expresión de uno de los mayores peligros», expresó Trump cuando firmó el documento en la Oficina Oval. «Estamos hartos de eso», agregó.

El mandatario ha argumentado que las empresas han tenido «poder incontrolado» para censurar y restringir. Además, se ha referido a los gigantes tecnológicos como «equivalentes a un monopolio».

Durante las declaraciones ante los periodistas, Trump también informó que su Administración se está asegurando de que el dinero de los contribuyentes no vaya a este tipo de compañías que «reprimen injustamente la libertad de expresión».

Además, el presidente señaló que el fiscal general de los EE.UU., William Barr, también tendrá la tarea de trabajar con los estados en el desarrollo de sus propias regulaciones legales para las empresas de redes sociales.

Por su parte, Barr aclaró que la orden en sí misma no deroga la Sección 230, de décadas de antigüedad.

The Trump Administration is making sure your taxpayer dollars don’t go to social media giants that unfairly repress free speech. pic.twitter.com/L3FiJ0eG5L

— The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020