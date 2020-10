Al ser trasladado al Hospital: Trump habría tenido problemas para respirar y debió recibir oxígeno

Trump habría tenido problemas para respirar y debió recibir oxígeno.

Las razones por las que el presidente Donald Trump fue ingresado preventivamente al hospital naval Walter Reed tuvieron que ver al parecer por su fatiga y problemas para respirar, a lo que tuvo que ser asistido con oxígeno en la misma Casa Blanca para luego ser trasladado al centro médico donde actualmente recibe atención.

Según el medio estadounidense ABC News, que cita sus propias fuentes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, experimentó este viernes dificultad para respirar y recibió oxígeno suplementario en la Casa Blanca antes de ser trasladado a un centro médico militar en Maryland.

Esta «imagen potencialmente preocupante», señala el medio, parece contradecir las declaraciones optimistas sobre el estado de salud del mandatario publicadas en Twitter por los representantes de la Administración.

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, declaró a periodistas congregados ante el Centro Médico Walter Reed, donde se encuentra hospitalizado el presidente, que Trump no tenía fiebre ni recibe oxígeno, si bien no ofreció una declaración clara sobre si lo recibió en algún momento desde que se anunció su positivo por covid-19.

Información Cruzada y Confusa

Si bien los adversarios de Donald Trump en su mayoría se encuentran en el partido demócrata, al parecer en su propio equipo de gobierno hay quienes colaboran con quienes están en su contra y han dejado filtrar informaciones que deslucen de la capacidad del líder de afrontar la enfermedad que lo aqueja.

Algunas de estas fuentes que se declaran extraoficiales y portavoces de la gestión de Trump, han indicado que la salud del mandatario se encuentra en declive y sus signos vitales están débiles.

