Trump insinúa en rueda de prensa que inyectarse desinfectante puede curar el COVID-19

Trump insinúa en rueda de prensa que inyectarse desinfectada puede curar el COVID

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha vuelto a protagonizar otro momento excéntrico en la gestión de la crisis por del coronavirus.

La última propuesta ha sido plantear la posibilidad de una inyección desinfectante como tratamiento al COVID-19, lo que no ha tardado en desmentir la Agencia Estadounidense del Medicamento.Pero Trump ha ido un poco más allá y ha propuesto introducir la luz solar en el cuerpo de los pacientes infectados después de que una investigación revelara que el virus no vive tanto tiempo cuando está expuesto a temperaturas cálidas y húmedas.

Las críticas y alarmas tanto de productores de desinfectantes, cómo de la prensa y la FDA no se hicieron esperar, indicando todos que NO se ingieran estos productos para intentar curar NADA, solo deben ser usados cómo lo indica la etiqueta que traen en su exterior.

En : Insólito