La Situación en Bolivia de acuerdo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quién destacó el lunes la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, como un «momento significativo» para la democracia en la región, que envía «una fuerte señal» a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, cuya autoridad Washington desconoce.

«Estos eventos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán», dijo Trump, en una declaración tras la dimisión de Morales el domingo en medio de multitudinarias protestas por cuestionadas elecciones.

Washington pidió respeto a la embajada venezolana

Estados Unidos también pidió el lunes a los manifestantes en Bolivia que respeten la soberanía de la embajada de Venezuela en La Paz, ocupada por encapuchados, a pesar de la postura de Washington de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, es ilegítimo.

«Nos tomamos muy en serio la inviolabilidad de una misión diplomática y hacemos un llamado a todos los involucrados en esta circunstancia, o en cualquier situación de disturbios en cualquier lugar, para que respeten esa inviolabilidad», dijo a periodistas un alto funcionario del Departamento de Estado.

Trump: La situación en Bolivia es una fuerte señal para Venezuela y Nicaragua was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos