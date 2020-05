Debido a la explosión de Casos en Brasil: Trump podría bloquear los vuelos desde América Latina a EEUU en cualquier momento

Trump podría bloquear los vuelos desde Latinoamérica a EEUU en cualquier momento, es la información que ha salido de la Casa Blanca, y se basa en el intento de contención de la pandemia de coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el 19 de mayo que está considerando imponer una restricción a los viajes que provengan de América Latina debido al brote de coronavirus en la región, en especial de Brasil, que superó la cifra de mil muertos diarios por esta enfermedad y ya contabiliza casi 18 mil fallecidos.

«Lo estamos considerando. Espero que no vamos a tener un problema. El gobernador de Florida está haciendo un muy buen trabajo de pruebas. En particular Florida porque la mayoría vienen a Florida”, respondió Trump a periodistas antes de iniciar una reunión de gabinete de acuerdo a la Voz de América.

Manifestó que en la nación amazónica existen problemas por el virus y enfatizó que lo que menos desea es que lleguen extranjeros a contagiar a sus nacionales.

Según estimaciones realizadas por la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos superará las 113 mil muertes provocadas por el nuevo coronavirus a mediados de junio, según un promedio de modelos predictivos publicado este martes 19 de mayo.

El país registra más de 1,5 millones de afectados confirmados con covid-19 y 91 mil 845 muertes hasta el martes, pero una proyección compilada de nueve modelos de instituciones -que intentan predecir el compartamiento del virus- prevé que aproximadamente 22 mil personas sucumbirán ante la enfermedad en los próximos 25 días.

«El nuevo pronóstico para las muertes acumuladas en Estados Unidos para el 13 de junio es de aproximadamente 113 mil, con un 10% de probabilidad de ver menos de unas 107 mil muertes y un 10% de ver más de 121 mil «, dijo el Centro de Pronóstico COVID-19 de la Universidad de Massachusetts en su sitio en internet

