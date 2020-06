Miles de manifestantes llegaron a la cerca exterior de la Casa Blanca y la destruyeron pasando directamente a las instalaciones del palacio de gobierno estadounidense en una acción nunca vista. Agentes del Servicio Secreto llevaron el viernes por la noche al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un búnker en la Casa Blanca cuando cientos de manifestantes se reunieron ante la mansión presidencial, algunos de ellos arrojando piedras y agitando las barreras policiales.

Trump pasó casi una hora en el búnker, diseñado para su uso en emergencias como ataques terroristas, según informó este lunes 1 de junio un republicano cercano a la Casa Blanca que no estaba autorizado a comentar de forma pública cuestiones privadas, y habló bajo condición de anonimato.

Su versión fue confirmada por un funcionario del gobierno que también habló bajo condición de anonimato.

La repentina decisión de los agentes reflejó el tenso ambiente en la Casa Blanca, donde pudieron oírse los cánticos de los manifestantes en el Parque Lafayette durante todo el fin de semana, mientras agentes de seguridad y del Servicio Secreto trataban de contener a la multitud.

Trump se refugió en el búnker durante el asedio a la Casa Blanca was last modified: by

En : Noticias Internacionales