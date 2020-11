Trump solicitó atacar a Irán y los Generales lo convencieron de no hacerlo

Hubiese provocado un conflicto regional que habría escalado a nivel mundial, por la posible respuesta de Irán a los socios de EEUU en el golfo pérsico, pudiendo hasta bloquear la ruta de comercio de la mitad del petróleo que mueve al mundo en el estrecho que es controlado por las fuerzas iraníes.

El presidente de Estados Undios a casi dos meses de dejar la Casa Blanca, solicitó la semana pasada opciones para atacar el principal emplazamiento nuclear de Irán, pero finalmente decidió no tomar una decisión tan drástica, dijo el lunes un alto cargo estadounidense.

Trump hizo la solicitud durante una reunión en el Despacho Oval el jueves pasado ante sus principales asesores de seguridad nacional, incluyendo el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, el nuevo secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller, y el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo el alto cargo.

Trump, quien se niega a conceder la victoria demócrata y está desafiando en los tribunales los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, debe traspasar el poder al presidente electo Joe Biden el 20 de enero.

El alto cargo confirmó el relato de la reunión al periódico The New York Times, que informó que los asesores disuadieron a Trump para que no siguiera adelante con un ataque por el riesgo de un conflicto más amplio.

Hace unos meses dió la orden de liquidar al general más importante del ejercitó iraní, acto por el cuál el regimen persa dijo que se vengaría.

Trump solicitó atacar a Irán y su gabinete lo convenció de no hacerlo was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos