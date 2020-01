TRUMP: Tenemos una «buena estrategia» para Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurado que su Gobierno tiene una “buena estrategia” para Venezuela, subrayando que el Gobierno de Nicolás Maduro “está colapsado”.

“Tenemos una buena estrategia”, dijo la tarde del jueves a un grupo de periodistas.

“En estos momentos, tienen (el gobierno de Maduro) un sistema que está colapsado”, esgrimió el presidente de EE UU. No obstante, el inquilino de la Casa Blanca instó a los periodistas a mantenerse atentos, según las declaraciones que recogió Europa Press.

“Veremos qué pasa”, soltó Trump, sin entrar en detalles.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, planteó el mismo jueves la necesidad de que haya una nueva negociación entre Gobierno y oposición con el objetivo de que este año puedan celebrarse con resultados creíbles las elecciones parlamentarias, previstas en 2020, y unas presidenciales anticipadas.

