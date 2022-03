“TU CHICA FAVORITA” Yenn Lebron llega desbordando sensualidad para conquistar Hispanoamérica

La boricua y cantante urbana Yenn Lebron llega desbordando sensualidad y carisma con su nuevo sencillo titulado “TU CHICA FAVORITA” un excelente tema que nos pondrá a bailar mientras nos enseña lo importante del amor en ser humano, dejando claras sus intenciones de llegar a todos los países de habla hispana, demostrando la fuerza de la mujer.

La producción que actualmente se encuentra en construcción, tiene varios temas como es el caso de: Mentías, Cupido y tú, Tu Indecisión, Hablando claro, De la nada, Remplazable, La magia de tu amor, Como olvidar y TU CHICA FAVORITA primer promocional, con esta interpretación Lebrón deja a un lado ese ritmo pop urbano al cual nos tenía acostumbrado para sonar más bailable.

Al preguntarle a la cantautora cómo logró el tema, nos respondió: “Quise escribir algo que se lograra de manera espontánea, solo visualizando situaciones que me han sucedido. Como por ejemplo ver un chico apuesto y tomar la decisión de ser yo la que rompa el hielo. En realidad es una canción para que las personas sepan que no siempre el hombre es el que da el primer paso”.

Los arreglos de este promocional son de Ziul Produce. Pensando en ese público que le gusta los temas más movidos decidieron que este sencillo fuera bailable saliendo de la zona de confort con un toque más comercial, cambiando un poco la línea que Yenn acostumbra en cuanto a cantarle al amor, ahora con un toque más coqueto, sensual y fresco pues la idea es traerle al público lo que ellos quieren escuchar.

Actualmente podemos disfrutar del tema en la plataforma de youtube en versión lyrics con la intención de que su público disfrute y aprenda la canción, mientras se prepara el rodaje del vídeo que será en Guatemala, Yenn nos adelantó que será grabado en una discoteca en el mes de Abril, el mismo será dirigido por Jerarquía Music.

Yenn comenta “No hay nada mejor que ser feliz en todo momento y tratar a los demás como deseas ser tratado” Partiendo de esa premisa ama estar cerca de sus seguidores los cuales la pueden encontrar en sus redes sociales como @yennlebron disfrutar también de “TU CHICA FAVORITA” disponible en todas las plataformas musicales a nivel mundial como Spotify, Apple Music, YouTube Music, entre otros; ingresa y ponte a bailar mientras aprendes la canción.

Periodista Tahiré Rincón @notiangel1

Jefe de Medios: Alfredo Rojas @alfredorojas_promotor

