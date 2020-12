“Tu Estrella En Navidad”, la canción de Víctor Drija para estas fiestas

El popular artista venezolano contagia de amor y melancolía con una lírica dedicada a quienes han formado parte de momentos inolvidables en su vida

A unas cuantas horas de finalizar noviembre e iniciar el mes de diciembre y que llegue formalmente la época más bonita del año, Víctor Drija comparte con el público “Tu Estrella en Navidad”. Escrito por David Maman, Yasmil Marrufo y Víctor Drija, el tema pone al descubierto los sentimientos y la melancolía propios de estas fechas, en especial, al no tener a los afectos cerca.

Drija, quien ha tenido un 2020 exitoso en lo profesional y en lo personal –tras convertirse en padre el pasado julio-, dedica este tema a esas personas especiales “que se han convertido en estrellas guías de nuestras vidas. El amor que sentimos por ellos, hará que siempre brillen”. También, es un homenaje para quienes a pesar de no estar físicamente, permanecen en el tiempo a través de su legado.

En clave pop y con una letra sincera, que dedica a su abuela, “Tu Estrella en Navidad” está disponible en todas las plataformas digitales de música.

“La navidad aflora los más puros sentimientos. Es época de reconciliación, reflexión, nostalgia y celebración, siempre están presentes los recuerdos de los mejores momentos de nuestra vida en el que nos acompañan personas que amamos, y que en algunos casos, ya han trascendido. Fue inevitable pensar también que algún día, seremos nosotros quienes nos convertiremos en esas estrellas para otros… pensando en lo que quisiera que escucharan de nosotros, fue cómo surgió la letra, esa fue la inspiración más grande para escribir esta canción”, acota Drija.

