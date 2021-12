«Tu Llamada» lo nuevo de Yas

Miami, FL, 7 de diciembre de 2021.- (@MinayaPR) La joven artista argentina Yas Gagliardi, presenta su nuevo sencillo “Tu Llamada” que también estrena junto al videoclip.

“Tu Llamada es una canción que me identifica mucho, auto referencial. Quise plasmar lo que es recomenzar, cuando algo no es o no sale como uno espera. Es una invitación a no quedarse quieto” relata la artista.

El vídeo contó con la dirección de Juan Ripari mientras que la producción musical estuvo a cargo del reconocido José Luis Pagán

Acerca de Yas Gagliardi

Yas Gagliardi nació en Villa María, Córdoba, el 30 de abril del 2002. Su primer álbum fue presentado en diciembre del 2015, llamado «Yas Gagliardi». En el 2018 lanza “Indeleble” con muy buena aceptación por parte del público infanto juvenil.

Esto la llevó a presentarse en el Festival de Peñas de Villa María Córdoba, Festival del Agua de Villa del Rosario Córdoba, Festival de las Colectividades Alta Gracia, Festival del Sol en San Juan compartiendo escenario con grandes artistas. Además participó como artista soporte de Lali Espósito y Tini Stoessel en varias oportunidades. También en Buenos Aires y Córdoba se presentó junto a Amaia Montero y con Adexe y Nau.

En su último álbum “Indeleble” Yas crea esa relación cercana con su público teen al tratar sobre el tema más lindo y doloroso de un adolescente: su primer amor. El nerviosismo del secreto, el nuevo deseo, el beso esperado, las experiencias imborrables y el sentimiento que nadie te querrá igual. Ese primer amor INDELEBLE.

Dicho disco fue presentado en el Teatro Sony de la ciudad de Buenos Aires y el teatro Verdi de Villa María, además participó como artista soporte de Abel Pintos en el “Festival de la Música del Centro» en la ciudad de Marcos Juárez y «Festival Opus Río Cuarto».

Yas presentó su show ante más de 25.000 personas en el Parque Gaucho de la Ciudad de Mendoza, en la celebración organizada por Canal 9 Televida, a final de 2019 estuvo presente en Hernando, Córdoba, en el Festival del Maní.

En el 2020 comenzó su gira «No te Olvido Tour», la primera parada fue en enero en el Festival de la Avicultura Santa María de Punilla Córdoba, luego brilló en el escenario del Encuentro de las Naciones en Junín Mendoza ante más de 45.000 personas. En febrero regresó a la provincia de Mendoza a la Ciudad de Rivadavia en el marco del Festival Rivadavia Canta al País donde impactó al público presente con su show. La gira siguió en Lincoln Provincia de Buenos Aires, allí cautivó a los niños en la noche de Carnaval Infantil, siendo la artista principal del evento. En Marzo fue recibida con los brazos abiertos en su ciudad natal ante un Anfiteatro de Villa María repleto, donde compartió escenario con Los Palmeras.

En la entrega del Latin GRAMMY® 2020, Yas Gagliardi colaboró en el armado del coro de niños junto a Gustavo “Pichón” Dal Pont, siendo voz guía de la versión del tema “Tiburones” de Ricky Martin.

