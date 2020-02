¡Tú puedes ser la reina! de la 1ra. Edición de la Miss GlobalBeauty Venezuela 2020

Caracas, Febrero.2020- La Organización GlobalBeauty Venezuela, afina los motores para celebrar la primera edición del Miss GlobalBeauty Venezuela 2020, este certamen reunirá 24 jóvenes provenientes de todo el país, que competirán por alzarse con la corona.

Las candidatas seleccionadas en los casting que se llevaran a cabo en el territorio nacional, se disputaran la corona de Miss GlobalBeauty Venezuela 2020, estarán durante 2 meses realizando diversas actividades de intercambio cultural, pruebas deportivas, competencia en traje típico, traje de baño, traje de gala y la prueba de talento. Así como también recibirán talleres sobre la preservación ambiental, como parte del trabajo de responsabilidad social.

Dicha organización cuenta con una de las más importantes franquicias internacionales como lo es la Miss Emerald Pageant, para el cual enviaran a Romina Figueroa, como representante de Venezuela, esta joven con 24 años de edad y de estatura 1.72cm, es Técnico en Educación Integral y Relaciones Industriales. Con una amplia trayectoria en concursos de belleza posicionándose en el cuadro de Semifinalista del Miss Intercontinental Venezuela 2019, participó en Nuestra Belleza Venezuela donde ocupo la posición de 4ta Finalista en el año 2018. Así como también gano reconocidos concursos regionales como el Miss Sucre, Reina Estudiantil de Sucre, Top Model Sucre y Miss Turismo Sucre. Durante los años 2015 y 2016. Ahora será coronada como Miss Emerald Venezuela 2020. Y Tendrá la ardua tarea de representar a Venezuela en la primera edición del certamen Miss Emerald Pageant, que se realizara en Santa Marta – Colombia en el mes de Septiembre.

La directiva de este afamado certamen está liderada por Iván Yendiz y Leonardo González, quienes poseen un amplio conocimiento en el mundo de la belleza, con más de 10 años de experiencia preparando a jóvenes para concursar en prestigiosos certámenes internacionales y desempeñándose en la producción de importantes concursos en el país.

En los próximos días el comité ejecutivo de la Organización GlobalBeauty Venezuela, ofrecerá una rueda de prensa para dar más detalles a todos los medios de comunicación sobre lo que será su 1ra. Edición.

Para mayor información de este gran evento los invitamos a seguir el Miss GlobalBeauty Venezuela 2020, a través de sus plataformas digitales oficiales como:@globalbeautyvenezuela en Instagram y @GlobalBeautyVenezuela en Facebook.

