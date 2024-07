Tumbao Media Productions: Innovación en Comunicación y Marketing

Santo Domingo, República Dominicana. — Tumbao Media Productions, una agencia de marketing digital y relaciones públicas, ha irrumpido en el mercado con una visión audaz y un enfoque centrado en el éxito de sus clientes. Fundada por la relacionista pública Wilendy Rosario, quien es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la carrera de Comunicación Social, esta emprendedora ha demostrado su pasión por la música y el entretenimiento.

Ha tenido la oportunidad de entrevistar a una impresionante lista de artistas nacionales e internacionales a través del portal Salsa Con Sabor. Su habilidad para conectar con figuras influyentes ha sido fundamental para el éxito de la agencia. Algunos de los nombres notables incluyen a Wilmer Lozano, Charlie Maldonado, Wilson Manyoma, Alberto María, EShawnee, Ricardo Lemvo, Kiki Valera y Su Son Cubano e Izis “La Enfermera De La Salsa”.

Servicios Destacados

Marketing Digital: Tumbao Media Productions ofrece estrategias digitales personalizadas para aumentar la visibilidad en línea de sus clientes. Desde campañas en redes sociales hasta publicidad dirigida, su enfoque es maximizar el impacto.

Relaciones Públicas: La gestión de la imagen y la comunicación es clave. Tumbao Media Productions construye y mantiene relaciones sólidas con el público y los medios.

Email Marketing: Apoyando tanto a artistas emergentes como a aquellos ya consolidados, la agencia promueve la música a través de plataformas digitales y envío de notas de prensa a personalidades y diversos medios de comunicación como Radio, Periodicos, DJ’s, Record Pools, Periodistas, Blogs, entre otros.

“Posicionar la imagen y la música de los artistas es crucial para obtener buenos resultados”.- Wilendy Rosario.

A través de Tumbao Media Productions, ha liderado exitosas campañas para artistas emergentes, sellos discográficos y músicos ya establecidos. Algunos de los nombres notables incluyen: Aymée Nuviola, Don Perignon, Choco Orta, Fernandito Rentas, Orchestra Fuego, El Montuno, David Cedeño, Izis «La Enfermera de la Salsa, entre otros.

Tumbao Media Productions se ha convertido en un aliado estratégico para aquellos que buscan destacar en la industria del entretenimiento. Su compromiso con la excelencia y la creatividad los coloca en la vanguardia de la comunicación y el marketing en la República Dominicana.

Para más información, visita: tumbaomediaproductions.com

Contacto

Correo Electrónico

info@tumbaomediaproductions.com

