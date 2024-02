Tumbao Media Productions y Salsa Con Sabor anuncian lanzamiento de la emisora «Tumbao Tropical Radio»

Santo Domingo, R.D. (27 de febrero de 2024).- Tumbao Media Productions y la plataforma salsera Salsa con Sabor se enorgullecen en anunciar el emocionante lanzamiento de su nueva emisora: Tumbao Tropical Radio. Esta vibrante emisora está diseñada para los amantes de la música tropical, la salsa y los ritmos caribeños.

Tumbao Tropical Radio promete llevar a sus oyentes en un viaje musical lleno de sabor, energía y alegría. Desde los clásicos de la salsa hasta los éxitos más recientes, nuestra programación variada mantendrá los corazones latiendo al ritmo de la música.

¿Qué pueden esperar los oyentes de Tumbao Tropical Radio?

Salsa Clásica: Revive los momentos icónicos de la salsa con las leyendas del género. Desde Celia Cruz hasta Héctor Lavoe, nuestra emisora te transportará a la época dorada de la música latina.

Nuevos Talentos: Descubre las voces emergentes y los artistas contemporáneos que están llevando la salsa y los ritmos tropicales a nuevas alturas. ¡Prepárate para sorprenderte!

Entrevistas y Eventos Especiales: Tumbao Tropical Radio no solo ofrece música, sino también entrevistas exclusivas con artistas, noticias de la industria y cobertura de eventos en vivo.

Interacción con los Oyentes: Queremos que nuestros oyentes sean parte activa de la experiencia. Participa en nuestras encuestas, dedica canciones y comparte tus pensamientos en nuestras redes sociales.

La emisora Tumbao Tropical Radio está disponible desde febrero de 2024. ¡Marquen sus calendarios y prepárense para bailar!

Contacto

Para envíos de música:

salsaconsabor06@gmail.com

tumbaomediaproductions@gmail.com