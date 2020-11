Turismo Ecológico: Cinco curiosidades de los venados

Cinco curiosidades de los venados.

La agencia de viajes ecoturistica0 mingaexpeditions.com nos trae una interesante recopilación sobre los venados, interesantes animalitos que podemos apreciar libremente en diferentes paisajes.

Odocoileus goudotii es la especie del venado de páramo que se distribuye en la zona andina del norte de América del Sur. Se caracteriza por poseer un pelaje con una coloración gris y ocre. Los cervatillos presentan un característico color óxido con manchas blancas o motas en los costados, mismo que conservan hasta los dos a tres meses de edad.

Levantan su cola mientras huyen para alertar a sus compañeros del peligro que los asecha.

Presentan dimorfismo sexual, es decir los machos se distinguen de las hembras porque poseen astas. Los machos usan las astas principalmente para demostrar jerarquía y como herramienta en las confrontaciones. Además, es común que también las utilicen para esparcir hormonas, rascarse el cuerpo y derribar frutas.

La cornamenta nace desde los pedículos ubicados en el hueso frontal y permanecen cubiertas por piel muy delgada y sensible, la cual esta forrada de terciopelo. Cuando las concentraciones de testosterona (en los machos) se aproximan a su pico máximo anual, las astas alcanzan su máximo tamaño y el terciopelo que las recubre empieza a caerse al comenzar el periodo de máxima actividad reproductiva.

Las hembras púberes son fértiles con 1.5 años de edad y pueden llegar a tener 3 crías en un parto.

