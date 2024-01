Turismo en Invierno, Tour por Ginzan Onsen en enero 2024

¿Te gustaría disfrutar de un paisaje de ensueño con nieve, aguas termales y arquitectura tradicional japonesa?

Entonces no te pierdas el tour por Ginzan Onsen en enero 2024, una experiencia única que te hará sentir como en un cuento de hadas.

Ginzan Onsen es uno de los pueblos más bonitos y famosos de Japón por sus ryokan, unos alojamientos típicos que ofrecen baños termales al aire libre. Estos baños, llamados onsen, son una de las mejores formas de relajarse y disfrutar del invierno japonés, ya que el contraste entre el agua caliente y el frío exterior es muy agradable.

El tour por Ginzan Onsen incluye el transporte desde Tokio en tren bala, la estancia de dos noches en un ryokan con desayuno y cena incluidos, y la visita guiada por el pueblo y sus alrededores. Podrás admirar la belleza de las casas de madera iluminadas por farolillos, pasear por el río que atraviesa el pueblo, y explorar las cuevas y cascadas cercanas. También tendrás tiempo libre para disfrutar de los onsen a tu gusto, y probar la gastronomía local, como el soba, unos fideos de trigo sarraceno, o el sake, una bebida alcohólica de arroz.

El tour por Ginzan Onsen es una oportunidad única para conocer una faceta diferente de Japón, más rural y tradicional, y vivir una experiencia inolvidable. No te lo pienses más y reserva tu plaza antes de que se agoten. ¡Te esperamos!