Tutorial sobre la criptomoneda Ethereum Classic (ETC), todo lo que hay que saber para comenzar a operar

Ethereum Classic (ETC) es una criptomoneda nacida en julio de 2016 tras un controvertido hard fork de Ethereum (ETH), resultado de un desacuerdo en la comunidad sobre cómo manejar el hackeo del DAO.

Mientras ETH adoptó el rollback para revertir el robo, ETC mantuvo la blockchain original, priorizando la inmutabilidad y el principio de «el código es ley».

Con una capitalización de mercado cercana a $2.5 mil millones y un precio aproximado de $17 USD al 27 de febrero de 2025, ETC ofrece oportunidades para generar ingresos mediante trading, minería y estrategias a largo plazo.

Este tutorial te guiará sobre cómo ganar dinero con ETC, qué necesitas aprender, cuánto tiempo te tomará empezar y las estrategias prácticas para aprovechar su potencial en el mercado cripto.

Qué debemos aprender para entender el tema

Para trabajar con Ethereum Classic y generar ingresos, necesitas dominar varios conocimientos esenciales:

Qué es Ethereum Classic (ETC) : Aprende que ETC es una blockchain basada en Proof of Work (PoW) con el algoritmo EtcHash (anteriormente Ethash), enfocada en mantener la inmutabilidad y soportar contratos inteligentes como su contraparte ETH, con un suministro ilimitado pero una emisión decreciente (~14.8M ETC en circulación). Funcionamiento técnico : Entiende cómo ETC procesa transacciones (~15 TPS), su minería con GPU/ASIC, y su enfoque descentralizado, además de diferencias clave con ETH (no hay transición a PoS ni sharding). Análisis técnico : Familiarízate con gráficos de precios, indicadores como RSI o medias móviles, y patrones para identificar oportunidades de trading, ya que ETC tiene volatilidad moderada (ejemplo: $15 a $25 en 2024). Análisis fundamental : Investiga qué afecta su valor: adopción por desarrolladores, volumen de transacciones (~$100M diario), noticias (ataques del 51% en 2020), y su reputación como «Ethereum original». Métodos para ganar dinero : Explora trading (compra/venta), minería (con hardware EtcHash), holding (inversión a largo plazo), arbitraje, y uso en dApps si el ecosistema crece. Plataformas y herramientas : Aprende a usar exchanges (Binance, Coinbase, KuCoin) para comprar ETC, wallets (MyEtherWallet, Ledger) para almacenarlo, y software como PhoenixMiner para minería. Seguridad : Domina cómo proteger claves privadas, usar 2FA, y evitar estafas (phishing, exchanges no regulados), crucial tras incidentes históricos como ataques del 51%. Riesgos : Reconoce la volatilidad, menor adopción frente a ETH, riesgos de minería (competencia), y vulnerabilidades pasadas que afectan la percepción de seguridad.

No necesitas ser experto en blockchain, pero entender su historia y dinámica te dará una ventaja.

Cuánto tiempo necesitamos para implementar lo aprendido

El tiempo para empezar a ganar dinero con ETC depende de tu experiencia y el método elegido:

Aprendizaje básico (2-4 semanas) : En unas semanas puedes entender qué es ETC, cómo comprarlo y configurarlo en una wallet. Dedica 5-10 horas semanales a estudiar y practicar con pequeñas cantidades (~$20-$50).

Práctica inicial (1-3 meses) : Para trading, prueba con simuladores o invierte poco para capturar movimientos (ejemplo: $16 a $20 en 2025). Para minería, configura hardware y únete a un pool (~0.1 ETC/mes con GPU media) en un mes.

Ganancias consistentes (3-6 meses) : Lograr rentabilidad estable con trading requiere meses de análisis. Con minería o holding, los retornos dependen de costos eléctricos o alzas (semanas a meses).

Ingresos sostenibles (6-12 meses) : Generar ingresos significativos, especialmente con trading o minería a escala, toma al menos un año, adaptándote a los ciclos del mercado y adopción de ETC.

Trading es más rápido de implementar; minería y holding requieren paciencia y optimización.

¿Podemos ganar dinero trabajando con la criptomoneda ETC?

Sí, hay varias formas de generar ingresos con ETC, respaldadas por su estabilidad técnica y comunidad:

Trading : Compra ETC en dips y véndelo en picos (ejemplo: $15 a $20 en 2024). Su volatilidad ( 20-50% en meses) y volumen ( $100M+ diario) ofrecen oportunidades (precio actual: ~$17), pero requiere timing y análisis. Inversión a largo plazo (Hodling) : Mantén ETC esperando subidas con adopción o nostalgia por su ethos original (potencial: $25-$35 en 2025 si gana tracción). Es pasivo, pero su crecimiento es más lento que ETH. Minado : Usa GPU/ASIC con EtcHash (ejemplo: Antminer E9) en pools como Ethermine ( 0.1 ETC/día con 100 MH/s, ~$1.70 a $17). Rentable con electricidad barata ( $0.05/kWh), aunque competitivo (~10 ETC/bloque, decreciente). Arbitraje : Aprovecha diferencias de precio entre exchanges (ejemplo: $16.80 en Binance vs. $17.20 en KuCoin). Requiere rapidez y atención a fees, beneficiándose de su liquidez. Uso en dApps : Aunque el ecosistema es pequeño (~100 dApps activas), participa en proyectos o desarrolla contratos si crece, monetizando con ETC (nicho, requiere habilidades técnicas).

Ganar dinero con ETC es viable gracias a su minería accesible, liquidez y base de usuarios leales. Minería y holding son a largo plazo; trading ofrece retornos más inmediatos con esfuerzo.

Recursos adicionales a tomar en cuenta

Estos recursos te ayudarán a profundizar y trabajar con ETC:

Guías oficiales : EthereumClassic.org para información técnica y tokenomics.

Educación : Binance Academy (“What is Ethereum Classic”), CoinMarketCap (datos: precio ~$17, volumen ~$100M).

Exchanges : Binance, Coinbase, KuCoin para comprar y vender ETC.

Wallets : MyEtherWallet, Ledger, ETC Wallet para almacenamiento seguro.

Minado : Ethermine.org, PhoenixMiner.org (software), WhatToMine.com (rentabilidad).

Datos de mercado : CoinGecko, ETC Explorer (etcblockexplorer.com) para actividad en red.

Comunidades: Twitter (@eth_classic), Reddit (r/EthereumClassic) para noticias y debates.

Invertir tiempo en estos recursos te dará una base sólida para monetizar ETC.

Conclusión

Ethereum Classic (ETC) ofrece un equilibrio entre legado tecnológico y oportunidades de ingresos, desde trading especulativo hasta minería práctica y holding estratégico. Aprender sus fundamentos toma semanas, y las ganancias pueden empezar en meses, dependiendo de tu enfoque.

Su estabilidad (~$2.5B capitalización) y minería con GPU lo hacen accesible, aunque menor adopción y riesgos pasados limitan su potencial frente a ETH. Con educación y práctica, ETC puede ser una fuente valiosa de ingresos en 2025. ¿Listo para explorar el «clásico» de Ethereum?

Tutorial sobre la criptomoneda Ethereum Classic (ETC), todo lo que hay que saber para comenzar a operar was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.