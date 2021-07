TV- El Gourmet trae a Colombia “Los antojos de Vero»

Vero Zumalacárregui vuelve a El Gourmet para recorrer España, revelar sus secretos y saciar sus antojos

En julio, la señal estrena una nueva serie de la mano de la periodista e incansable viajera Verónica Zumalacárregui. En “Los antojos de Vero Zuma”, la conductora comparte sus secretos mejor guardados e invita a recorrer sus favoritos gastronómicos, sus productos preferidos y los platos que más le gustan en un recorrido por personajes y paisajes de España. La serie se estrena el miércoles 7 de julio a las 5:30 pm (hora Colombia) por El Gourmet.

Además de millas, si algo acumuló Verónica con sus cientos de viajes por el mundo probando platos, fueron los secretos de cada región. Pero para esta ocasión, la periodista española opta por revelarle al público los secretos de la cocina española. La incansable viajera invita a recorrer sus favoritos gastronómicos, sus productos preferidos y los platos que más le gustan en una travesía junto a personajes y paisajes de España que todo residente y turista debe conocer y probar.

El primer antojo de Vero Zuma es el jamón ibérico, por lo que viaja a Salamanca, visita una fábrica donde se curan las patas de jamón e indaga en la historia de cómo y cuándo empezó a exportarse de España. Todo hasta llegar a encontrarse con Florencio Sanchidrián, el mejor cortador de jamón del mundo, que supo convertir su profesión en todo un arte.

El segundo antojo de Vero la lleva a la isla canaria de El Hierro. La periodista comienza en el restaurante especializado en pescado Casa Juan, donde prueba lapas con mojo. Para su estadía elige el hotel Puntagrande, que en el año 89 entró en el libro Guinness de los Récords como el hotel más pequeño del mundo. También hace buceo en los fondos marinos del origen volcánico, y merienda una quesadilla entre las sabinas retorcidas por el viento, que tanta identidad dan a la isla de El Hierro.

Eso y mucho más puede verse en los dos primeros episodios de “Los antojos de Vero Zuma” que El Gourmet emite los miércoles de julio, con repeticiones los fines de semana a la 1:30 pm

El Gourmet puede verse en Colombia por Claro (SD 404; HD 662), Directv (SD 232; HD 1232), Movistar (SD 371; HD 850) y Tigo/Une (69). El Gourmet es un canal de televisión lanzado hace más de 20 años en América Latina. Pionero en su género, El Gourmet es el único canal de cocina 100% en español con más del 90% de su programación producida originalmente en español y más de 260 horas de estrenos por año. El Gourmet lleva casi dos décadas siendo la plataforma televisiva líder de las grandes celebridades de la gastronomía de la región. El Gourmet conecta de manera emocional y práctica a la audiencia latinoamericana con sus tradiciones y raíces, combinado con variadas experiencias culinarias del mundo.

