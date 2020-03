Twitter comenzó a prohibir los mensajes que inciten al odio en su plataforma

Twitter actualizó el 5 de marzo sus políticas sobre conductas de incitación al odio y prohibió el contenido que deshumanice, degrade o refuerce estereotipos negativos o dañinos basados en la edad, discapacidad o enfermedad grave de una persona.

Estos cambios se suman a las actualizaciones de las políticas realizadas en julio donde se anticipaba que se borrarían los tuits que deshumanizan a los grupos religiosos.

Twitter emitió en 2018 una prohibición amplia en torno al discurso de odio vinculado a la raza y el género. Desde aquel entonces, viene reforzando sus políticas para favorecer una conversación más “saludable” dentro de este entorno virtual.

Después de que lanzara esas políticas en aquel entonces, la plataforma recibió más de 8000 comentarios donde los usuarios pedían que las políticas fueran ser más claras y precisas.

En este sentido, ahora la red social se ha posicionado con mayor fuerza en contra del discurso de odio y dijo que directamente se eliminarán de la plataforma aquellos tuits que, como se mencionó anteriormente, refuercen estereotipos negativos. En su blog se compartió algunos ejemplos de los tipos de tuits a los que hacen referencia:

“Creamos nuestras reglas para mantener a las personas seguras en Twitter, y evolucionan continuamente para reflejar las realidades del mundo en el que operamos. Nuestro enfoque principal es abordar los riesgos de daños fuera de línea, y las investigaciones muestran que el lenguaje deshumanizante aumenta esos riesgos”, se menciona en el blog oficial.

En : Tecnología