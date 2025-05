UD Almería: El Indalo de la Pasión Almeriense

La Unión Deportiva Almería, con el mítico Indalo como símbolo, representa la pasión y el espíritu de lucha de la provincia de Almería en el fútbol español. A lo largo de su historia, el club ha vivido ascensos meteóricos y descensos dolorosos, pero siempre ha mantenido viva la llama de la ilusión en sus aficionados.

Almería: La Resiliencia Rojiblanca.

Historia: De la Fusión a la Élite

La UD Almería nació el 26 de julio de 1989 de la fusión de varios equipos de la ciudad, con el objetivo de crear una entidad fuerte y representativa. Sus primeros años estuvieron marcados por un ascenso constante a través de las categorías regionales y nacionales. El gran hito llegó en la temporada 2007-08, cuando el club logró su primer ascenso a la Primera División, de la mano del técnico Unai Emery. Este ascenso significó una época dorada para la entidad, consolidándose en la máxima categoría y dejando actuaciones memorables.

Tras varios periodos en Primera y Segunda División, la UD Almería ha demostrado ser un equipo con capacidad de resiliencia, volviendo a la élite en varias ocasiones y manteniendo siempre el objetivo de establecerse en las categorías profesionales del fútbol español.

Actualidad de la UD Almería

Entrenador Actual: Pepe Mel (al 22 de mayo de 2025).

César Montes (al 22 de mayo de 2025).

El Estadio Mediterráneo: El Hogar Rojiblanco

La UD Almería disputa sus partidos como local en el Power Horse Stadium, anteriormente conocido como Estadio de los Juegos Mediterráneos. Inaugurado en 2004 para los Juegos Mediterráneos de Almería, este moderno recinto ha sido testigo de los momentos más emocionantes del club. Con una capacidad para más de 15.000 espectadores, el estadio se ha convertido en el fortín rojiblanco, donde la afición almeriense alienta incansablemente a su equipo.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas por la UD Almería

El palmarés de la UD Almería, aunque no es extenso en títulos de gran envergadura, sí cuenta con logros significativos que marcan su trayectoria:

Campeón de Segunda División: En dos ocasiones, en las temporadas 2006-07 y 2021-22, lo que le ha valido el ascenso directo a Primera División.

En dos ocasiones, en las temporadas 2006-07 y 2021-22, lo que le ha valido el ascenso directo a Primera División. Ascensos a Primera División: Además de los mencionados campeonatos, el club ha logrado ascender a la máxima categoría en varias ocasiones, ya sea como campeón o a través de los playoffs.

Además de los mencionados campeonatos, el club ha logrado ascender a la máxima categoría en varias ocasiones, ya sea como campeón o a través de los playoffs. Varios ascensos a Segunda División: A lo largo de su historia, el Almería ha conseguido ascender desde categorías inferiores hasta la Segunda División, demostrando su crecimiento y ambición.

Villarreal Club de Fútbol

El Villarreal Club de Fútbol cuenta con una plantilla amplia y dinámica. Algunos de los nombres y posiciones destacados (con fecha de 22 de mayo de 2025) son:

Porteros: Filip Jörgensen, Pepe Reina.

Filip Jörgensen, Pepe Reina. Defensas: Raúl Albiol (Central), Jorge Cuenca (Central), Juan Foyth (Lateral Derecho/Central), Alfonso Pedraza (Lateral Izquierdo), Kiko Femenía (Lateral Derecho).

Raúl Albiol (Central), Jorge Cuenca (Central), Juan Foyth (Lateral Derecho/Central), Alfonso Pedraza (Lateral Izquierdo), Kiko Femenía (Lateral Derecho). Centrocampistas: Dani Parejo (Mediocentro), Etienne Capoue (Mediocentro), Álex Baena (Mediocentro Ofensivo), Francis Coquelin (Mediocentro), Santi Comesaña (Mediocentro).

Dani Parejo (Mediocentro), Etienne Capoue (Mediocentro), Álex Baena (Mediocentro Ofensivo), Francis Coquelin (Mediocentro), Santi Comesaña (Mediocentro). Delanteros: Gerard Moreno (Delantero), Alexander Sørloth (Delantero), José Luis Morales (Delantero), Yéremy Pino (Extremo), Bertrand Traoré (Extremo).

