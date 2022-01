#ÚltimaHora: Población de El Chaco, en Perú quedó bajo las aguas debido al Tsunami de Tonga

Tonga es un reino polinésico de más de 170 islas del Pacífico Sur, muchas de ellas deshabitadas y en su mayoría bordeadas de playas blancas y arrecifes de coral, y cubiertas de bosques tropicales, se ha vuelto noticia el día de hoy, por la devastadora erupción del volcán submarino, que ha provocado un tsunami que ha llegado a las costas de varios países entre ellos Japón y Perú, este último podemos ver imágenes a continuación.

#ÚltimaHora: Población de El Chaco, en Perú quedó bajo las aguas debido al Tsunami de Tonga, Video: @pikyroar pic.twitter.com/YrzVlRNISp — NotiActual (@notiactual) January 15, 2022

Así fue la poderosa erupción del Volcán en #Tonga vista desde el espacio.. pic.twitter.com/W5Fd8e9ao3 — NotiActual (@notiactual) January 16, 2022

#ÚltimaHora: La Población de El Chaco en Perú quedó bajo las aguas debido al Tsunami de Tonga , VIDEO was last modified: by

En: Noticias Internacionales