Realizarse el examen de próstata sin esperar síntomas es lo más indicado para una detección a tiempo

Un 90 por ciento de hombres supera el cáncer de próstata

Venezuela está unida a la prevención del cáncer de próstata a través de la campaña Movember

Si bien el cáncer de próstata ocupa un lugar relevante en las cifras de mortalidad en la población masculina, mayor de 50 años, también debe decirse, que cada día hay formas más efectivas y sencillas para detectar la enfermedad y abordarla en estadios bajos que permitan una recuperación más rápida y certera.

Hoy día se está realizando el estudio del PET.PSMA, en el cual se inyecta al hombre el PSMA, unido a un isótopo radioactivo y, al internalizarse dentro de la célula, permite ver la lesión primaria y sus metástasis. En este procedimiento se usan dos materiales radioactivos para unir al PSMA, Uno, el Galio 67 (Ga67) y otro, el Flúor 18 (F18).

La información la suministró Juan Carlos Martínez, médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCV con postgrado en cirugía general y urología, en el hospital Miguel Perez Carreño. Actualmente se encuentra en el CDD Las Mercedes, dirigido por Wilson Mourad, quien se ha enfocado liderar en tecnología médica, principalmente en el área oncológica, en Venezuela y América Latina.

Afirmó, Juan Carlos Martínez, que la exploración física con un tacto rectal y el test del antígeno prostático, PSA son los principales métodos de detección. “De igual manera-dijo- otro procedimiento es la resonancia magnética prostática multiparamétrica, que tiene mayor sensibilidad y especificidad para la detección precoz del cáncer prostático”.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, uno de cada siete hombres padecen la enfermedad por lo que el especialista recomienda asistir a su urólogo de confianza y compartir molestias, historia familiar y su condición familiar, sin esperar la aparición de síntomas.

Noviembre azul

Noviembre azul es una campaña de concientización, prevención y combate contra el cáncer de próstata, realizada por diversas entidades durante el mes de noviembre para recordar la importancia de los exámenes de prevención contra el Cáncer de Próstata, puesto que el 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial para combatir el Cáncer de Próstata.

Movember, el evento anual que se celebra oficialmente en 21 países para para informar y concienciar a la población sobre la necesidad de prevenir y cuidar la salud masculina ante los riesgos de cáncer de próstata, pene y testículos, salud mental e inactividad física, tiene un gran aliado en nuestro país con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), que dedica este mes a una serie de actividades de prevención.

“Más de un 90 por ciento de los hombres sobrevive al cáncer de próstata. El tratamiento depende del estadio del cáncer, de su edad y su salud general, y puede incluir vigilancia activa, cirugía, radioterapia, u otros métodos. Cada caso tiene un tratamiento específico y eso lo acordará con su médico, quien estará atento a todos los síntomas y signos de la enfermedad”, sostuvo Martínez.

Noviembre, 2020

