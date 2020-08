Un Asteroide del tamaño de un camión pasó cerca de la tierra y la Nasa se enteró 6 horas después. Si la mayor agencia espacial del mundo no puede rastrear los elementos peligrosos para la tierra y sus habitantes, ¿Que esperaremos los demás?

Algo insólito es que este objeto pasó a una fracción de la distancia que hay entre la tierra y los satélites geoestacionarios que circundan el globo.

Un asteroide del tamaño de un auto ha pasado a la distancia más corta jamás registrada sin impactar en nuestro planeta.

El objeto, inicialmente catalogado como ZTF0DxQ y ahora conocido para los astrónomos como 2020 QG, voló a 2.950 kilómetros de la Tierra el pasado 16 de agosto.

Se trata del asteroide conocido más cercano que no ha impactado en la Tierra, según informa Space.com citando a representantes de la NASA.

El evento resultó ser una sorpresa, ya que nadie lo había esperado. De hecho, el objeto fue detectado por el Observatorio Palomar en San Diego (EE.UU.)unas 6 horas tras el acercamiento.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn’t hit our planet.@renerpho

Simulation: https://t.co/a81R100OwV

Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA

— Tony Dunn (@tony873004) August 17, 2020