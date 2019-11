Un Avión venezolano de la línea Avior, aterrizó de emergencia en Bogotá, FOTOS

BOGOTÁ.- Un Boeing 737 de Avior Airlines con 88 personas a bordo sufrió una grave falla en un tren de aterrizaje cuando la aeronave, procedente de Valencia, Venezuela, tocó tierra en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el sábado 23 de noviembre.

Según informó el portal ruso RT, durante la maniobra, el tren de aterrizaje del lado derecho del avión se rompió, haciendo que el avión se inclinara y arrastrara el motor de un ala por la pista. El roce con el asfalto generó una gran cantidad de chispas, causando temor entre los pasajeros a una posible explosión.

Cuando el avión se detuvo, todos los ocupantes fueron evacuados con seguridad, mientras que equipos de bomberos rociaron la aeronave con espuma para prevenir que el aparato se incendiara. Varios pasajeros tuvieron que ser tratados por lesiones menores.

Se ha iniciado una investigación para determinar las causas de lo ocurrido.

