Un Boeing 737 desaparece en Indonesia con más de 50 pasajeros.

Un Boeing 737-500 de la aerolínea Sriwijaya Air ha desaparecido este sábado después de perder más de 3.000 metros de altitud en menos de un minuto, informa Flight Radar. El vuelo SJ182 dejó de emitir señales a las 07:36 GMT, cuatro minutos después de despegar del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta.

El avión cubría con 50 personas a bordo la ruta entre la capital indonesia y la ciudad de Pontianak, en la provincia de Borneo Occidental. La aerolínea comunicó que está recopilando información más detallada sobre el vuelo, antes de hacer alguna declaración, recoge Reuters.

De acuerdo al sitio web de seguimiento de vuelos fligthradar24 se pudo conocer su ultima posicion rastreable.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021