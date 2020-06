“Un Canto a Portugal” Dos jóvenes venezolanos elevarán sus voces para homenajear a Portugal en su día

Es innegable el aporte de la colonia portuguesa en tierras venezolanas, no solo por su enorme integración al día a día del venezolano, sino por lo que significa para los nacionales, la presencia cercana y solidaria de los emigrantes portugueses en cada comunidad y región del país. Es por esto, que los cantantes Deborah Emperatriz y Humberto Baralt, acompañados por los músicos Aquiles Hernández (violín), Ricardo Escorcio (guitarra) y César Giuliani (cello), hacen honores a la música portuguesa, interpretando una amplia selección de piezas musicales, que dará cuenta de la riqueza sonora y poética de la cultura lusa.

Caracas.- Dos jóvenes y potentes voces venezolanas, protagonistas de los espectáculos más exigentes presentados en la última década en el país, acompañadas de un trío de músicos de primera línea, se unirán para brindar vía streaming “Un Canto a Portugal”, un obsequio a la comunidad luso-venezolana, en ocasión de celebrar el Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas con música de diferentes géneros. Se trata de una maravillosa oportunidad para disfrutar del enorme talento de estos artistas que harán estremecer las sensibilidades desde la amplia riqueza sonora y poética del país europeo, para recorrer sus paisajes y momentos históricos, sin salir de casa.

Para el Embajador de Portugal, Carlos Amaro, “En el día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas celebramos un pasado, vivimos un presente e idealizamos un futuro. La cultura y la memoria colectiva son los mejores eslabones entre estos momentos y nuestra vivencia histórica. Los portugueses, orgullosos de su cultura, siempre han hecho de ella una tarjeta de presentación por todo el mundo incluyendo la tolerancia y la interculturalidad como rasgo dominante”. Señaló además la importancia de continuar la tradición musical en el Día Nacional, pese a las restricciones por todos conocidas y destacando que en esta oportunidad, el reto quedará a cargo de jóvenes figuras de la música venezolana, los cuales interpretarán piezas que representan lo más conocido de la música portuguesa.

Desde que se implementaron las medidas de distanciamiento social para disminuir la propagación del Covid-19, la música y los artistas dejaron los escenarios para inundar las redes sociales y continuar brindando su talento al público. Es un esfuerzo conjunto para crear conciencia sobre la urgente necesidad de permanecer en casa, ser responsables durante esta crisis sanitaria mundial y que pronto todos podamos volver a disfrutar de la música en auditorios y teatros. Es por ello que en esta ocasión, el concierto “Un Canto a Portugal” se transmitirá por redes sociales el domingo 14 de junio, a las 7:00 p.m., gracias a los esfuerzos del equipo organizador integrado por la Embajada de Portugal en Caracas, el Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, con el patrocinio de Caixa Geral de Depósitos, el Instituto Portugués de Cultura (IPC) y el Correio da Venezuela.

EL CARTEL

El concierto contará con la participación de la cantante Deborah Emperatriz, una voz formada en los coros del Sistema Nacional de Orquestas que ha destacado en solitario en diferentes espectáculos, como los celebrados Queen y Metallica Sinfónico. La contraparte masculina será el tenor Humberto Baralt, recordado por su memorable actuación como Jean Valjean, en la versión venezolana del musical “Los Miserables”. Los cantantes estarán acompañados por Aquiles Hernández en el violín, Ricardo Escorcio en la guitarra y César Giuliani en el cello.

Para el Coordinador de la Enseñanza del portugués en Venezuela, Rainer Sousa, “celebrar el Día de Portugal en Venezuela ya es una tradición, a la cual nos ha acostumbrado cada año la Embajada de Portugal y el Instituto Camões. En esta oportunidad, debido a las restricciones impuestas por la cuarentena, tendremos un concierto que buscará transportar al público a la hermosa cultura portuguesa, que con sus ritmos folclóricos y con las notas nostálgicas del fado (Patrimonio Inmaterial de la Humanidad) nos trasladarán hacia el país ibérico, cuna de gallardos navegantes, extraordinarios poetas y escritores”. El concierto tendrá como locación la Residencia de la Embajada de Portugal en Caracas y para esta producción los cantantes se han preparado especialmente para interpretar en portugués una docena de temas como “Não há gente como a gente”, de Jorge Ferreira; “O Vinho verde”, de Paulo Alexandre; el cante alentejano “Eu ouví o passarinho”; “Porto Sentido”, del cantautor Rui Veloso y “Canção do Mar”, de Dulce Pontes.

La selección musical también contempla canciones del grupo Madredeus como “O pastor” y “A andorinha da primavera”; el popular tema de la cantante Mariza, “Oiça lá ó Senhor vinho” y dos canciones de Amalia Rodrigues, “Cheira a Lisboa”, “Bailinho da Madeira” y “Uma casa portuguesa”, entre otros temas, todos con arreglos de Ricardo Escorcio.

Rainer Sousa menciona que “los temas de las canciones tocan profundamente la cultura portuguesa con letras que versan sobre el vino, la relación que los portugueses guardan con el mar, el lirismo que provoca la llegada de la primavera, el verano con las golondrinas en el cielo y los acostumbrados temas que resaltan las bellezas y virtudes de Lisboa y la melancolía de Oporto, capital del norte de Portugal”.

“A través de la música, el concierto buscará presentar un repertorio de canciones que van desde éxitos de grupos como los Madredeus, a la música folclórica y a temas que ya son comunes escucharlos en las fiestas y celebraciones de los portugueses residenciados en Venezuela”, agregó.

Quienes deseen disfrutar de esta propuesta musical, deberán conectarse a las redes del Correio da Venezuela por el Instagram Live @correiodvzla, Facebook y YouTube Correio da Venezuela, el domingo 14 de junio, a las 7:00 p.m.

UNIÓN PARA VENCER LA CRISIS SANITARIA

Las condiciones de esta producción artística, hacen énfasis en que deben continuar los esfuerzos para superar la epidemia de Covid-19 en el mundo. “Vamos a lo esencial. Vamos a vencer las crisis que tenemos que vencer”, sentenció recientemente el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, al final de un discurso en el que apeló a la unidad del pueblo portugués y de los políticos para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.

Aunque las personas están más concentradas en las preocupaciones derivadas de la presencia del coronavirus en sus vidas, la Embajada de Portugal en Venezuela no ha querido dejar pasar por alto la conmemoración del Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas. La invitación es para que nos acompañen el domingo 14 de junio, a las 7:00 p.m.

