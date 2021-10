Un centenar de nadadores participarán en la 1era Brazada Rosa en Los Salias

Los Salias, 19-10-2021. Un centenar de atletas de los Altos Mirandinos podrán participar el próximo 29 de octubre en la 1era Brazada Rosa, en la piscina del Complejo Deportivo Recreativo y Cultural de Los Salias.

Mirian Silva, directora de Desarrollo Social y Deporte, detalló que la actividad se realiza en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de seno.

«Tradicionalmente realizamos una caminata o bailoterapia, este año vamos a innovar con este evento en nuestra piscina olímpica», indicó.

Explicó que para cumplir con las medidas de bioseguridad impuestas por la pandemia de covid-19, sólo se abrirán 100 cupos para nadadores mayores de 18 años.

Las inscripciones estarán abiertas en los próximos días en las oficinas de la Dirección de Deporte ubicadas en el Complejo Deportivo Recreativo y Cultural de Los Salias, ubicado en la avenida perimetral Francisco Salias.

