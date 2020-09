Un detenido por la GNB cuando hurtaba combustible en las instalaciones de PDVSA estado Bolívar.

Un ciudadano resulto detenido por la GNB cuando hurtaba combustible en las instalaciones de PDVSA estado Bolívar (Prensa CZGNB-62 Bolívar).- Una nueva detención realizaron los efectivos militares del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana N° 62 en el estado Bolívar, cuando encontraron en flagrancia a un 01 ciudadano hurtando combustible en las instalaciones de PDVSA planta SISOR Puerto Ordaz. El Comandante del CZGNB-62 Bolívar G/B Adolfo Rodríguez Cepeda indicó, que cumpliendo instrucciones del Comandante General de la GNB M/G Fabio Zavarse Pabón, efectivos militares del P.A.C Puente Orinokia durante labores de patrullaje, efectuaron la aprehensión de Euclides Jesús Narváez González (37) perteneciente a la banda «Los Pimpineros», que incursionan la planta de distribución PDVSA, para hurtar combustible, el sujeto detenido se encontraba extrayendo tres (03) bidones con capacidad de 20 litros c/u, de combustible (Gasolina). Notificó que el procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público del estado Bolívar.

